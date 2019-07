Schorndorf Einbrecher mit Bierdurst

Unbekannte sind zwischen Montag um 9 Uhr und Donnerstag um 16.30 Uhr in eine Gartenhütte im Streitäckerweg in Schorndorf eingebrochen. Ihr Bierdurst, so die Polizei, muss gewaltig gewesen sein. Die Täter nahmen eine Kiste Hefeweizen an sich. Einige Flaschen tranken sie direkt vor Ort, die restlichen Biere nahmen sie mit. An der Gartenhütte hinterließen sie einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.