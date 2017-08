Schorndorf Einbrecher von Sicherheitsdienst gestört

Schorndorf. Am Donnerstagmorgen (24.08.) wurden Unbekannte auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie in eine Eisdiele in der Karlstraße eingestiegen waren. Zuvor waren sie wohl auch in ein Modegeschäft eingebrochen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete die zwei Männer gegen 3 Uhr, wie sie über ein Dach aus dem Gebäude flüchteten. Sie blieben unerkannt.