Schorndorf Endlich ein Standort fürs Feuerwehr-Gerätehaus

Wenn’s nach der Verwaltung geht, die auch in diesem Fall ein Generalübernehmer-Verfahren wie bei den Kindergärten Haldenstraße und Stöhrerweg und wie bei der Stadtbücherei favorisiert, soll der Baubeschluss noch im Jahr 2020 gefällt werden. Weshalb auch schon 300 000 Euro an Planungsmitteln im Haushalt bereitgestellt werden sollen. Was die Kosten angeht, so rechnet die Verwaltung aktuell mit einem Investitionsvolumen in Höhe von drei Millionen Euro. Dazu kommen noch Erschließungsmaßnahmen für rund 300 000 Euro. Demgegenüber steht auf der Einnahmenseite eine zu erwartende Fördersumme von 120 000 Euro. „Ich glaube, wir haben Wort gehalten, das Feuerwehrgerätehaus in Oberberken hatte für uns absolute Priorität“, sagte Thorsten Englert im Gemeinderat. Ziel sei es, dass das neue, aus wirtschaftlichen Gründen möglichst eingeschossige Gebäude, das mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt werden soll und für das eine Fotovoltaikanlage und eine Dachbegrünung vorgesehen sind, im Sommer 2022 an die Feuerwehr und die Ortschaftsverwaltung übergeben werden können.

„Es ist nicht so, dass über die ganzen Jahre hinweg nichts getan worden wäre. Wir schauen uns alle Feuerwehren an“, reagierte SPD-Stadträtin Heidi Rapp auf den Vorwurf von Thomas Schaal, dass für die Oberberkener Feuerwehr schon viel früher etwas getan hätte werden müssen. Verschiedentlich mit einem Schmunzeln aufgenommen wurde Heidi Rapps Vorschlag, für das neue Gerätehaus eine Modulbauweise in Holz zu wählen. „Die Feuerwehr muss erst mal das Blaulicht abschrauben, damit sie aus ihrer Garage herauskommt“, beschrieb Grünen-Fraktionschef Ulrich Kost bewusst drastisch die derzeitige Unterbringungssituation der Oberberkener Wehr, die im Übrigen „eine sehr vitale“ sei. Er hoffe nun, so Kost, „dass die derzeitigen Aktiven die Einweihung ihres neuen Domizils noch erleben“. Allein schon wegen des Würstles.