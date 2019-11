Schorndorf Endlich wieder Kühe in Weiler

Eigentlich war der Plan ganz rational: Über den Sommer wollten Heiko und Susanne Zobler drei eineinhalbjährige Rinder auf den weit verstreuten Streuobstwiesen grasen lassen, die zu ihrem landwirtschaftlichen Betrieb rund um Weiler gehören. Und da auch ihre Nachbarn, Nadine und Stefan Guse, Interesse zeigten an Fleisch von Tieren, die nicht in Mega-Ställen gehalten werden, war klar: Im Herbst werden Emma, Paula und Clara geschlachtet. Nur dumm, dass sie ihren Rindern bei ihrem Einzug nach Weiler Namen gegeben haben – in Erinnerung an Paula, Clara und Emma, die letzten drei Weilermer Kühe, die Werner Müller bis vor fünf Jahren in seinem Stall gehalten hat.

Polly und Coco: Natürlich gezeugt im Winterquartier

Und ehe sich’s Zoblers und Guses versahen, hatten sie die Tiere in ihre Herzen geschlossen. Emma wurde im Januar zwar geschlachtet und die 200 Kilogramm Fleisch unter den Nachbarn aufgeteilt. Bei Paula und Clara kommt das aber nicht infrage – zum Glück sind sie für den Fleischmarkt auch uninteressant geworden, seitdem sie Kälber haben. Und die haben sie auch nicht nach einer künstlichen Besamung durch den Tierarzt zur Welt gebracht. In ihrem Winterquartier auf dem Kieselhof bei Öschelbronn kamen Paula und Clara – ganz natürlich – mit Bulle Markus zusammen. Ihre Kälber haben sie dann mitten auf der Wiese unterm Buiters bekommen, ebenfalls ohne Hilfe des Tierarztes. Polly kam am 3. September zur Welt, Coco eine Woche später. Mittlerweile haben die beiden ordentlich an Gewicht zugelegt – und sind die Lieblinge aller Kinder.

Und für die, sagt Heiko Zobler, macht er sich auch die ganze Mühe und Arbeit: Als er kürzlich beim Elternabend in der Grundschule eine ganze Wand voller Aufsätze gesehen hat, in der die Klassenkameraden seines Sohnes Lian über die Weilermer Kühe ins Schwärmen geraten sind, wusste er, dass es die richtige Entscheidung war, nach 16 Jahren Pause wieder Rinder zu halten. Mit allem, was dazugehört: Zweimal am Tag müssen Kühe und Kälber gefüttert und täglich mit einem Kubikmeter Wasser versorgt werden. Wegen der Kälber muss auch der Stall, den Zoblers in diesem Sommer extra zwischen Streitackerweg und Buiters gebaut haben, täglich ausgemistet werden. Dazu kommt: Im Schnitt müssen neue Wiesenabschnitte alle zehn Tage umweidet werden. Dass Zoblers und Guses Kinder da mithelfen, ist klar – und auch die Nachbarskinder können vom Kuschel-Fell der Kühe, vom lustigen Muhen und den „total süßen“ Kälbchen gar nicht genug bekommen. Ehrensache, dass auch sie beim Kühefüttern und Zäunesetzen dabei sind.