Schorndorf Endspurt bei Vorbereitungen für Remstal-Gartenschau

Oberbürgermeister Matthias Klopfer macht sich, wann immer er sich über die laufenden Gartenschau-Projekte informiert, nichts vor: Die letzten Handgriffe werden nicht am 9. Mai, wie er immer gehofft hat, sondern wahrscheinlich erst am 10. Mai, kurz bevor die Ehrengäste zur großen Eröffnungsfeier eintreffen, erledigt. Alles kein Problem, solange es nur noch um Kleinigkeiten oder kosmetische Eingriffe geht. Und es sieht ja auch gut aus, selbst bei den Projekten, die erst in den letzten Tagen in Angriff genommen worden oder gewachsen sind, wie etwa die Welcome-Area auf dem Unteren Marktplatz oder die ehemals „Weiße Station“ auf dem Grafenberg, die jetzt „Prisma“ heißt und deren Bau mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass im Wesentlichen nur noch die Außenanlagen gerichtet werden müssen.

Wie schnell so ein Gartenschau-Projekt Gestalt annimmt, hat sich zuletzt beim Feuersee gezeigt, der in sattem Grün erstrahlt und zum Verweilen einlädt, seit der Rollrasen verlegt ist und vollends Bänke und Geländer montiert sind. Wenn jetzt noch die schwimmenden Pflanzinseln bestückt sind, kann die Gartenschau und können die Besucher kommen.

Fläche zwischen Friedhof und Heilig-Geist-Kirche muss aufgewertet werden

Blieb nach den bisherigen Eindrücken als letzte Großbaustelle der Alte Friedhof, wo sich die eine oder andere Wegebeziehung noch im Rohzustand befindet und noch der Glättung bedarf. Und auch die Fläche zwischen Friedhof und Heilig-Geist-Kirche muss noch aufgewertet werden, was teilweise mit Kunst und teilweise mit aus dem Blühenden Barock in Ludwigsburg herbeigeschafften Pflanzkästen geschehen soll. Dass das alles klappt und gut wird, davon sind der Oberbürgermeister und sein Team überzeugt. So wie der Oberbürgermeister auch davon überzeugt ist, dass das mit dem Wetter bis zur Eröffnung am Freitag hinhaut: Vorher noch der Regen, den die Pflanzen auch im Stadt- und Schlosspark dringend brauchen, und am Freitag dann (hoffentlich) wenigstens ein bisschen Sonne. „Man braucht nur die richtige Wetter-App“, sagt Klopfer.