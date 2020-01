Schorndorf Erfassen fünf Kameras auch den öffentlichen Raum?

Was sagt die Polizei?

Eine Videoüberwachung an dieser Stelle hält auch Polizeirevierleiter Markus Jatzko für problematisch. Laut Polizeigesetz können selbst der Polizeivollzugsdienst oder die Ortspolizeibehörden an öffentlich zugänglichen Orten nur dann Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen machen, wenn sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des Gemeindegebiets deutlich abhebt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu rechnen ist. Und das sei in diesem Bereich nicht der Fall, versichert Jatzko, für den es auch einen Unterschied macht, ob es sich um eine Aufzeichnung handelt oder eine Live-Überwachung, die nicht gespeichert wird.

Mit der Überwachung an Böhringers Wohn- und Geschäftshaus hat nicht zuletzt auch Gerhard Nickel, Rechtsanwalt und Vorsitzender der FDP/FW-Fraktion im Gemeinderat, ein Problem. Auf die Videokameras angesprochen, die auch ihm bisher noch nicht aufgefallen sind, äußert er ganz klar sein Missfallen: „Ich will nicht gefilmt werden, wenn ich zu meinem Postfach, in die Forscherfabrik oder von der Manufaktur nach Hause gehe.“ Dass Böhringer angeblich ein Teil des Gehweges gehört, ist für Nickel kein Argument: „Das sehe ich ja nicht, sonst müsste er eine Mauer bauen.“ Sollte Böhringer Angst vor Vandalismus im Haus haben, würde nach Nickels Dafürhalten auch eine Kamera im Hausflur mit Bewegungsmelder genügen. Und um Straftäter zu überführen, dafür eignen sich solche Aufnahmen nach Nickels Rechtskenntnis sowieso nicht. Fraglich sei ja auch, was Böhringer mit den Aufnahmen mache, „das weiß ich ja nicht“, kritisiert Nickel und will das Thema in der nächsten Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses ansprechen.

Eine Überprüfung durch den zuständigen Fachbereich kündigt Erster Bürgermeister Edgar Hemmerich jedenfalls jetzt schon an: Letztendlich komme es auf den Winkel der Kameras an, sagt Hemmerich, der bis dato auch nichts von der Überwachung an Böhringers Wohn- und Geschäftshaus wusste. Die Stadt, versichert Hemmerich, „hat nirgendwo Videoüberwachung“.

Was ist erlaubt?

Privatpersonen dürfen mit Überwachungskameras nur auf dem eigenen Grundstück filmen. Hier können Kameras auch vorsorglich angebracht werden, um Einbrecher oder Graffiti-Sprayer abzuschrecken. Allerdings sollten Besucher auf die Überwachung aufmerksam gemacht werden.

Aufnahmen öffentlicher Bereiche wie Straßen und Gehwege sind für Privatpersonen verboten, das Gleiche gilt für Nachbargrundstücke. Selbst Kamera-Attrappen dürfen nur auf eigene Grundstück ausgerichtet sein.