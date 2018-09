Schorndorf Erste Hinweise nach Diebstahl auf Baustelle

Ob eine heiße Spur dabei ist, konnte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen nicht sagen. Ein Unbekannter hatte am Dienstagabend einen sogenannten Sortiergreifer, eine Abbruchschere und einen Baggermeißel von der Baustelle entwendet. Anwohner hatten den Vorfall beobachtet - gingen laut Polizei jedoch davon aus, dass der Mann zu der Firma gehört. Erst als die echten Arbeiter am Mittwoch zur Baustelle kamen, wurde der Diebstahl bemerkt.