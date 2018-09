Schorndorf Update: Fall um gestohlenes Bagger-Werkzeug geklärt

Der Unternehmer hat aber nicht nur seinen Sortiergreifer einfach so von der Baustelle geholt - sondern auch gleich einen Baggermeisel und eine Abbruchschere mitgenommen. Diese Teile gehören dem Mann wohl nicht, weshalb er sie - zumindest nach jetzigem Stand der Dinge - laut Polizei zurückbringen muss.

Den Wert des Sortiergreifers, der Abbruchschere und des Meisels, welche der Unternehmer am Dienstagabend von einer Baustelle in der Aichenbachstraße in Schorndorf abtransportiert hatte, beläuft sich der ursprünglichen Meldung zufolge auf insgesamt 120 000 Euro.

Anwohner hatten den Mann dabei beobachtet, wie er das Werkzeug von der Baustelle holte. Sie waren aber davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit habe.

Noch sind die Einzelheiten des Falles nicht geklärt; die Polizei muss erst noch alle Beteiligten persönlich vernehmen.