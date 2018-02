Schorndorf Falsche Polizeimeldung: Seniorenheim statt Kindergarten

Die Falschmedlung sorgte im Kindergarten natürlich für Wirbel. Nach Angaben von Leiterin Kerstin Müller meldeten sich viele aufgeregte Eltern, die sich um den Ruf der Einrichtung sorgten - und sich ärgerten, dass man sie nicht informiert hatte.

Frau Müller rief daraufhin bei der Polizei Schorndorf an, um die Sache zu klären. Doch obwohl es in der Pressemitteilung hieß, das Revier in Schorndorf erbitte Hinweise, wusste man dort überhaupt nichts von einem derartigen Vorfall.

Mittlerweile hat auch das Polizeipräsidium Aalen eine Korrekturmeldung herausgegeben:

Ein Vandale begab sich zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 5 Uhr in den frei zugänglichen Vorraum des Stadthauses in der Gmünder Straße. Dort riss er die Elektronikeinheit der automatisch gesteuerten Eingangstüre heraus und verrichtete und hinterließ seine große Notdurft im Vorraum. Das Polizeirevier Schorndorf erbittet unter Telefon 07181/2040 um Hinweise auf den Vandalen, der rund 3000 Euro Schaden verursachte.