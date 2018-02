Schorndorf Festnahme: Dieb kehrt zum Tatort zurück

Schorndorf. Nachdem ein 26-Jähriger am Montagmittag (12.02.) aus dem Media Markt in der Heinkelstraße zwei Konsolenspiele entwenden wollte und daraufhin geflüchtet war, kehrte er wieder zum Tatort zurück und wurde dort von der Polizei festgenommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde der Dieb am Dienstag (13.02.) dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.