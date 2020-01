Schorndorf Feuerwehreinsatz wegen Rauch in Schuhgeschäft

Schorndorf.

Wegen Rauchbildung in einem Schuhgeschäft in der Karlstraße ist die Feuerwehr am Donnerstagabend (2.1.) zu einem Einsatz ausgerückt. Nach Angaben der Polizei kam der Rauch aus einem Klimagerät im Lagerraum, es gab jedoch keinen Brand. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.