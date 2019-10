Schorndorf Finanzamt nach Stromausfall geschlossen

Schorndorf.

Wegen eines Stromausfalls musste das Finanzamt Schorndorf geschlossen werden. Wann der Betrieb dort wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit (Stand 11.29 Uhr) ungewiss. Betroffen vom Stromausfall war am Montagmorgen auch das Amtsgericht im Burgschloss: Die Telefone waren um kurz nach 10 Uhr zwar wieder in Betrieb, an den Computern konnte wegen EDV-Problemen aber erst mal nicht gearbeitet werden – obwohl die Stadtwerke eine durchgebrannte Sicherung im Gebäude ausgetauscht haben. Vermutlich war der Strom aber schon das ganze Wochenende weg: Die Kühlschränke in den Behörden jedenfalls waren abgetaut. Da es dort keinen Hausmeister mehr gibt, ist der Stromausfall erst am Montagmorgen bemerkt worden.