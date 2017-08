Schorndorf.

Im Ziegelei-Seebad in Schorndorf ging's am Samstag (5.8.) hoch her. Der TV Cannstatt gab das Tempo vor, Besucher powerten sich bei Gymnastik oder auf der Slackline aus, und zusätzlich gab's jede Menge Preise zu gewinnen. SWR3 DJ Royal sorgte zusammen mit den SummerTour-DJ’s Müller & Schmidt bis in die Abendstunden für beste Beach-Party-Stimmung. Klicken Sie sich durch unsere Fotogalerie.