Schorndorf Flächenbrand am Straßenrand

Schorndorf.

Dank schneller Reaktion aller Beteiligten ist ein Flächenbrand in Schornbach glimpflich ausgegangen. Um kurz nach 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr Schornbach zu einem Feuer am Straßenrand zwischen Buhlbronn und Schornbach gerufen. Vor Ort brannte ein etwa 30 Quadratmeter großes Stück Wiese am Abhang hinter der Leitplanke. Während die Feuerwehrleute löschten, wurde festgestellt, dass wenige Meter weiter ein weiteres Stück Wiese von gleicher Größe in Flammen stand. Die Feuerwehr von Buhlbronn mit einem Fahrzeug und Schornbach mit zwei Fahrzeugen löschten beide Brände innerhalb von einer halben Stunde, wie der stellvertretende Kommandant Bihlmaier von der Schorndorfer Feuerwehr berichtete.