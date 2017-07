Schorndorf Frau mit Messer sorgte für Aufregung

Als kurz danach eine Streife am Einsatzort eintraf, lief die 25 Jahre alte Frau mit dem Messer schreiend die Kirchgasse auf und ab, ohne jedoch jemanden zu bedrohen. Als die Frau die Polizeibeamten erblickte, flüchtete sie in ein Wohnhaus. Es war nicht bekannt, ob sich weitere Personen im Wohnhaus befanden und diese in Gefahr waren.

Inzwischen konnte Kontakt mit der Mutter der 25-Jährigen hergestellt werden, welche Angst vor ihrer Tochter hatte und keine Möglichkeit hatte, auf diese beruhigend einzuwirken. Die Beamten betraten schließlich, mit Schutzausstattung ausgerüstet, die Wohnung und konnten die Frau schlafend antreffen. Sie hatte sich selbst leichte Verletzung zugezogen. Eine konkrete Gefährdungslage für andere Personen hatte nicht bestanden. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde sie in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.