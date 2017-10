Schorndorf Fußgänger schwer verletzt

Schorndorf.

Ein 37-jähriger Fußgänger wurde am Sonntag gegen 1.30 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann überquerte in der Rosenstraße beim Bahnhof die Fahrbahn, als ihn ein 72-jähriger Autofahrer zu spät erkannte. Dieser befuhr die Rosenstraße in Richtung Künkelinstraße, als er mit dem von links kommenden Fußgänger kollidierte.