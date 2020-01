Schorndorf Geldwäsche-Prozess: Das Ende naht

Schorndorf/Stuttgart.

Der 45-Millionen-Fall ist der größte, spektakulärste, komplizierteste Geldwäscheprozess, den es seit Menschengedenken in Deutschland gegeben hat – die Affäre wird gar international beachtet: Unlängst war sie Vortragsthema bei einer Tagung der europäischen Polizeibehörde Europol. Nun nähert sich das epische Verfahren, das seit Juli am Stuttgarter Landgericht läuft, dem Ende: Am Montagnachmittag hat Richterin Manuela Haußmann die Beweisaufnahme für abgeschlossen erklärt, am Dienstag folgt das Plädoyer der Anklage.