Schorndorf Geldwäsche-Prozess: Verteidigung fordert Freispruch

„Magere Indizien“, oder: Ein Tiger als Bettvorleger

Erstens: Nachweislich fuhr der Noble-Glitter-Kurier öfters nach Holland – ein „mageres Indiz“, finden die Verteidiger, schließlich habe die Schorndorfer Goldhandelsfirma eine Filiale in Amsterdam gehabt.

Zweitens: Einmal wurde der Kurier bei der Rückreise von Grenzpolizisten mit 1,5 Millionen Euro im Kofferraum erwischt – nun ja, „bislang ist Bargeld gottseidank noch nicht verboten und abgeschafft“, kommentiert der Anwalt Stefan Holoch.

Drittens: Der Kurier traf erwiesenermaßen einmal auf einem Parkplatz einen wegen eines Drogendeliktes vorbestraften Niederländer – aber dieser Mann sei ein ganz kleines Licht und eindeutig kein wichtiger Drogenboss, betonen die Anwälte.

Viertens: Der Noble-Glitter-Chef machte am Telefon, wie Abhöraktionen offenbarten, immer wieder verdächtige Andeutungen und prahlte zum Beispiel, er kenne holländische Drogenbarone – haltloses „Gequatsche“ eines Mannes mit „Hang zur Wichtigtuerei“, sagen die Verteidiger.

Und das, argumentieren sie, war’s auch schon. Obwohl Ermittler die Verdächtigen neun Monate lang observierten, gelang es nie, eine einzige Drogenübergabe zu dokumentieren oder wenigstens Verbindungen zu mächtigen Hintermännern aus der Rauschgift-Schattenwirtschaft zu belegen. Die Anklage wisse bis heute „nicht ansatzweise“, welche Drogen hier überhaupt „gehandelt worden sein sollen!“ In der Tat wurde kein Näschen Koks je beschlagnahmt, kein Gramm Heroin sichergestellt. „Null, null, null, nichts.“

Der Bonner Anwalt Martin Heising – in diesem Verfahren von Anfang an Wortführer der sechsköpfigen Verteidigerriege – findet auch zum Abschluss die knackigsten Formulierungen: Ankläger Wahl sei bei seinem Versuch, die Vortat im Drogenmilieu glaubhaft zu machen, „als Tiger gestartet“, um „als Bettvorleger“ zu landen, seine „Beweisführung“ habe „den Namen nicht verdient“ und unterschreite die „Mindestanforderungen. So funktioniert Juristerei nicht, tut mir leid, Herr Oberstaatsanwalt.“

Angeklagte: Prozess ist eine "traumatische Erfahrung"

Während Heising das rhetorisch süffigste – und fachlich, dank vieler Verweise auf Urteile des Bundesgerichtshofs, fulminanteste – Plädoyer hält, setzt seine Kollegin Margrete Haimayer die emotionalsten Akzente: Sie vertritt die Gattin des Noble-Glitter-Chefs. Dies, sagt Haimayer, sei eine Frau, die „brav und tapfer zu funktionieren“ hatte und in der Buchhaltung nur tat, was man ihr sagte, ohne die Geschäftsdetails zu verstehen. In dieser Ehe – er Türke, sie türkischstämmige Deutsche – „gibt der Mann was vor, und die Frau hat zu springen“.

Auch die Angeklagte selber meldet sich ein letztes Mal zu Wort: Nie habe sie sich etwas zu Schulden kommen lassen „außer Parkverstößen oder harmloser Geschwindigkeitsüberschreitung“. Sie habe ihrem Mann „blind vertraut“, „nichts von Drogen oder Geldwäsche geahnt“ und ein „normales Leben“ geführt; das nun „in Schutt und Asche“ liege. Dieser Prozess sei eine „traumatische Erfahrung“, sie leide unter Angststörungen und kämpfe mit Depressionen. „Bitte glauben Sie mir: Ich bin unschuldig!“ Urteilsverkündung am Donnerstag.

