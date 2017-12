Schorndorf Gesundheitliche Probleme: 49-Jähriger kommt von Straße ab

Der Mann war gegen 18.45 Uhr auf der Schlichtener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er zunächst zu weit nach rechts geriet und einen geparkten Pkw streifte. Daraufhin fuhr er trotz roter Ampel in die Burgstraße ein und kam im weiteren Verlauf im Bereich des Feuersee-Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab und streifte eine Hausmauer. Letztendlich kam er dort an der Umzäunung eines Baumes zum Stehen.

Der Rettungsdienst versorgte den Mann und lieferte ihn ins Krankenhaus ein. Sein Mini wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.