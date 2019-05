Schorndorf Gewitterregen sorgt für Überschwemmungen

Ein Gewitter zog am Samstagabend ( 25.05. ) nach 18 Uhr durchs Remstal. In Weiler staute sich der Brunnbach durch ein verschmutztes Gitter auf, überflutete das Freibad und drohte gar in die Bronnbachhalle zu laufen. Ein eilends herbeigerufener Bagger konnte den Ablauf freibekommen und so ein größerer Schaden verhindert werden. Überflutungen gab es auch noch zum Schützenhaus hin und am Ende der Johannesstraße in Schorndorf.