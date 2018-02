Schorndorf Glätte-Unfälle: Neue Infos und Fotos

Bereits am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr war einem anderen Autofahrer auf der Landstraße zwischen Schorndorf-Unterberken und Wangen unangepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn zum Verhängnis geworden. Der 21- Jährige verlor die Kontrolle über seinen BMW und kam nach links von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich und der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Schorndorf mit den Abteilungen Unterberken und Oberberken mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße voll gesperrt werden. Sie konnte gegen 17.15 Uhr wieder freigegeben werden.

Aalen.

Im benachbarten Ostalbkreis kam bereits am Freitagabend ein 18-jähriger Ford-Fahrer zwischen Ruppertsofen und Täferrot-Utzstetten in einer leichten Linkskurve in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Ford frontal gegen einen Baum. Der 18-jährige konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und von einem hinzukommenden Zeuge nach Hause gefahren werden. Von dort aus wurde er dann in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf circa 4000 Euro.

Leonberg.

Im Landkreis Böblingen geriet am Samstag ein Linienbus gegen die Leitplanke. Ein Fahrgast wurde leicht verletzt. Laut Polizeibericht befuhr die 43-jährige Busfahrerin in Fahrtrichtung Warmbronn. Vermutlich auf Grund schneeglatter Fahrbahn kam der Bus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, wo der Bus zum Stehen kam. Hierbei wurde eine 88-Jährige, die als Fahrgast im Bus saß, leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Mit einem Ersatzbus konnten die Fahrgäste ihre Fahrt fortsetzen. Der Linienbus musste mithilfe eines Krans geborgen werden. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort. Die K1009 wurde während der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 20 Minuten voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 16.30 Uhr. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 82.000 Euro.