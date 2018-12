Schorndorf Grundsatzstreit um Park+Ride-Plätze

Es gehe ja gar nicht darum, etwas übers Knie zu brechen, sondern zunächst einmal nur darum, Zuschussmöglichkeiten auszuloten und zu versuchen, die Region mit ins Boot zu holen, warb CDU-Stadtrat Ingo Sombrutzki für den Antrag seiner Fraktion, in Weiler einen weiteren Park+Ride-Platz mit etwa 50 Plätzen anzulegen – und sei es nur einen provisorischen, wie von CDU-Fraktionschef Hermann Beutel vorgeschlagen.

Klopfer: 50 Parkplätze mehr würden das Problem nicht lösen

Spontane Reaktion vom Leiter des Fachbereichs Stadtplanung und Baurecht, Manfred Beier: „Den Zahn muss ich Ihnen ziehen.“ Weil es sich nämlich um eine Anlage im Außenbereich handeln würde, die unter anderem einen Umweltbericht und eine Bürgerbeteiligung erforderlich machen würde.

„Und ich will nicht wissen, welches Lebewesen südlich der Bahn lebt“, sagte Beier in Anspielung auf Erschwernisse bei anderen Bauvorhaben und Bebauungsplänen, nachdem Oberbürgermeister Matthias Klopfer zuvor schon gewarnt hatte, die geforderten P+R-Plätze wären „die teuersten in der ganzen Region“.

Zu den Hinweisen von Sombrutzki und Beutel, dass – festgemacht vor allem an der mittlerweile weit ins Umfeld und in den Ort hinein ausstrahlenden Parksituation – der Bedarf an weiteren P+R-Plätzen zweifelsfrei gegeben sei, meinte Klopfer dass 50 Parkplätze mehr, die gleich wieder voll wären, das Problem nicht lösten.

Lösungsansatz: Bewirtschaftete P+R- und Anwohnerparkplätze

Im Gegenteil: Ein weiterer Park+Ride-Platz, erst recht mit einer ausgerechnet von Grünen-Stadt- und Ortschaftsrat Wilhelm Pesch geforderten direkten Zufahrt durchs freie Gelände von Schorndorf und Winterbach her, wäre nach Einschätzung Klopfers „ein Spaltpilz für Weiler, weil eine solche Lösung viele nicht wollen“ – genauso wenig, wie sich viele auch nicht eine weitere Verkehrsbelastung im Ort durch zusätzliche Parkmöglichkeiten beim S-Bahn-Haltepunkt vorstellen können.

„Ich mache doch nicht jeden Blödsinn mit, nur weil die Region ein bisschen Geld gibt“, sagte der Oberbürgermeister, der nur eine Möglichkeit sieht, das derzeitige Parkchaos in den Griff zu bekommen: eine Bewirtschaftung der bislang noch kostenfreien Park+Ride-Plätze und eine Bewirtschaftung der Parkplätze in den angrenzenden Wohnstraßen in der Form, dass dort Anwohnerparkplätze ausgewiesen werden.

Eine Regelung, mit der sich mittlerweile auch Ortsvorsteher Klaus Beck anfreunden kann – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie mit einem „enormen Kontrolldruck“ einhergeht. Den ihm aber der Erste Bürgermeister Edgar Hemmerich nicht zusagen wollte. Er halte nichts von Lösungen, „die nur funktionieren, wenn rund um die Uhr kontrolliert wird“, sagte Hemmerich. Woraufhin der Oberbürgermeister feststellte, dass es ja schon reichen würde, wenn stichprobenartig kontrolliert würde.

„Park+Ride ist ein totes System“

„Was unvernünftig ist, bleibt unvernünftig“, meinte SPD-Fraktionschef Thomas Berger, für den – ganz davon abgesehen, dass in diesem Fall nicht die Kommune, sondern das Land gefordert sei – „Park+Ride ein totes System“ ist. 50 weitere Parkplätze würden nur zusätzlichen Stress bedeuten, weil sich an der Situation im Wohngebiet überhaupt nichts ändern würde, meinte Berger, der wie der Oberbürgermeister die einzig sinnvolle Möglichkeit in einem Parkraumkonzept sieht – wohl wissen, dass das für den Gemeinderat „kein leicht durchzustehendes Thema“ wäre.

Schon gar nicht glauben will der SPD-Fraktionschef an die Durchsetzbarkeit der von Wilhelm Pesch geforderten direkten Anbindung eines neuen Park+Ride-Platzes von der Schorndorfer Westspange her, „wenn wir nicht einmal eine weiß gestrichene Bretterbude auf dem Grafenberg genehmigt bekommen“. Und auch aus Sicht des Oberbürgermeisters ist es ein – zumal von einem Grünen vorgetragenes – spannendes Argument, dort, wo bislang ausschließlich Radler und Fußgänger unterwegs sind, künftig Autos fahren zu lassen.

Was sich auch CDU-Fraktionschef Hermann Beutel nicht vorstellen kann: „Der Verkehr wird weiter über Weiler und die Ortsmitte laufen müssen“, sagte er in Verbindung mit seiner Forderung, es mit einem Schotterparkplatz zu versuchen, der ja dann wieder aufgelöst werden könne, wenn das in der Schorndorfer Heinkelstraße geplante Parkhaus stehe. „Jetzt auf ein Parkhaus in Schorndorf zu setzen, reicht uns nicht aus“, hatte zuvor schon Ingo Sombrutzki bekundet und festgestellt: „Wer einen attraktiven Nahverkehr will, muss den Leuten die Möglichkeit zum Umsteigen geben.“