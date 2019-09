Schorndorf/Hamburg Schorndorfer Rapper Majan siegt

Die Auswahl an Newcomern aller jungen ARD-Programme war dieses Jahr enorm hochwertig. Vor allem im Urban-Bereich hatte Majan deshalb einige Konkurrenz, allen voran Skinnyblackboy und Melvin Colt.Skinny hat erst Mitte August mit KitschKrieg den Song "Dioz Dioz" rausgebracht, und Kelvin Colt aus Wiesbaden konnte vor allem durch seine englischsprachigen Texte schon einiges an internationaler Aufmerksamkeit für sich genDiozerieren. Warum also hat sich die Jury, bestehend aus den Musikchefs der jungen Wellen und ausgewählten Vertretern der Musikbranche, für Majan entschieden? Könnte daran liegen, dass Majan einfach ein Multitalent ist, schreibt jetzt Das Ding auf seiner Webseite.

Und weiter: "Majan ist gerade mal 19 Jahre alt, muss sich aber vor keinem alteingesessenen Rapper verstecken. Auch vor keinem Sänger übrigens.Der junge Talentmann aus Schorndorf ist auf den ersten Blick schwer greifbar. Dieser Typ kann dir in einem wackeligen DIY-Video und in Badelatschen ein Trap-Brett vor den Latz knallen und sitzt zwei Minuten später mit mehr Soul am Piano als Stevie Wonder."

Die Kollegen von Puls-Radio sehen es so: "Majan passt einfach in diese Zeit, in der man nicht mehr weiß, wo Pop aufhört und Rap anfängt. Majan kann auch prächtig über einen House-Beat flowen, wie seine aktuelle Single "Tag ein Tag aus" beweist."

Das Produzententeam Jugglerz haben diese Eigenschaft als einer der ersten Crews erkannt und mit ihm ihre Single „Nie Da“ rausgebracht. Cro ist der Feature-Gast bei Majans erster offiziellen Single „1975“.