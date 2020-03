Schorndorf-Haubersbronn Banküberfall: Suche nach Täter dauert an

Ein weiterer nicht aufgeklärter Banküberfall liegt inzwischen bereits mehr als zwei Jahre zurück : Am 30. Januar 2018 gegen 8.40 Uhr hatte ein Mann die zentral in Winnenden in der Marktstraße gelegene, große Volksbank-Filiale betreten, eine Angestellte an der Kasse bedroht, Geld eingesteckt – und das Gebäude verlassen. Eine Überwachungskamera fertigte seinerzeit ziemlich gute Fotos vom Täter. Dennoch wurde der Mann nicht gefunden. Mag sein, er trug eine Silikonmaske: Ein Fahndungsbild nach einem Banküberfall in Schwäbisch Hall im Januar 2019 glich dem Foto aus Winnenden auffällig . Nach dem Überfall in Schwäbisch Hall hatte die Polizei gemeldet, der Täter habe eine „realistische Silikonmaske mit aufgemaltem Oberlippenbart und Augenbrauen“ übergezogen gehabt.