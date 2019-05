Schorndorf-Haubersbronn Bereits lange krank: Gerettete Katze stirbt

Alles begann damit, dass eine Spaziergängerin am Montagnachmittag das Tier bemerkte, weil ihr Hund es entdeckte. Sie rief direkt bei der Tierrettung an, die jedoch das Tier nicht befreien konnte. Die Katze hatte sich nämlich etwa einen Meter tief in das etwa fünf Meter lange Rohr hineinbewegt, das sich am Haubersbronner Ortsrand zwischen einem Weg und einer Streuobstwiese befindet. Also kontaktierte die Tierrettung die Feuerwehr. "Keine zehn Minuten später waren die da, die Jungs und Mädels", sagt Sybille Impagliatelli. Sie lobt an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, die stets super klappen würde.

Alarmiert wurde die Feuerwehr um 17.25 Uhr. Daraufhin rückte die Abteilung Haubersbronn mit neun Einsatzkräften aus. Rund 20 Minuten brauchte sie laut ihrem Kommandanten Philipp Weißert, um das sichtbar kranke Tier aus dem Rohr ins Freie zu schieben. Nach 45 Minuten sei der Einsatz beendet gewesen. Nach Angaben von Abteilungskommandant Philipp Weißert hat die Tierrettung die Katze vorsorglich in eine Tierklinik gebracht.

Laut Sybille Impagliatelli zeigte sich dann in der Klinik, wie schlecht es um die Katze bestellt war. Sie habe eine extrem niedrige Körpertemperatur von lediglich 33 Grad Celsius gehabt. Die Nieren des Tiers hätten versagt, darum sei es schließlich eingeschläfert worden. Auf diese Weise sollte der Katze weiteres Leid erspart werden. "Es war leider keine Chance mehr da." Ein Nierenversagen sei extrem schmerzhaft. "Die vergiftet dabei innerlich."