Schorndorf-Haubersbronn Kurzschluss sorgt für Stromausfall

Grund: Im Trafohaus an der alten Schorndorfer Straße hinter der „Linde“ ereignete sich um 18.55 Uhr ein Kurzschluss durch einen Kabelschaden. Isolationsstücke schmolzen, wodurch es zu Wärme- und Rauchentwicklungen kam. Die Feuerwehr wurde kurz nach 19 Uhr informiert, musste aber nicht tätig werden. Durch die schnelle Reaktion der Mitarbeiter der Stadtwerke war nach 30 Minuten die Stromversorgung in Miedelsbach wiederhergestellt. Nach rund einer weiteren Stunde war auch Haubersbronn wieder größtenteils versorgt.

Die Trafostation in Haubersbronn, an der es zum Schadensfall kam, war noch etwas länger außer Betrieb, doch die betroffenen Haushalte konnten dank eines zweiten Einspeisungsrings durch die Stadtwerke Schorndorf ebenfalls wieder ans Netz.