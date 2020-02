Schorndorf-Haubersbronn Überfall auf Kreissparkasse: Bankräuber kam nach Geschäftsschluss

Schorndorf.

Es sei ein „atypischer Banküberfall“ gewesen, sagt Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher der Polizeidirektion Aalen zum Banküberfall in Haubersbronn. Denn der Täter kam nach Geschäftsschluss und passte die Angestellte der Bank ab. Am Donnerstagabend wurde in der Wieslauftalstraße in Schorndorf-Haubersbronn die Kreissparkassenfiliale überfallen.