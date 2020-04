Schorndorf Heimbewohner klagen über Motorradlärm

Revierleiter Jatzko: Kein normales Verkehrsgeschehen auf der Strecke

Dass auf der Strecke auch Rennen stattfinden, das allerdings will Jatzko nicht bestätigen: „Das festzustellen ist schwierig.“. Doch von einem normalen Verkehrsgeschehen, so Jatzko weiter, könne dort sicher nicht die Rede sein, „das sind Hobbyfahrer und auch Gruppen“. Und die, das beobachten Passanten an der Strecke immer wieder, treffen sich, manchmal sogar in Begleitung eines Autofahrers, an der Bushaltestelle gegenüber des Spittlerstifts oder am Waldparkplatz, um gemeinsam die Strecke hoch- und runterzubrettern. Und nicht nur einmal: Kaum unten oder oben angekommen, geht’s nach einem Wendemanöver mit hoher Geschwindigkeit wieder zurück. Erlaubt ist das nicht: „Aus Spaß hin- und herzufahren ist eine Ordnungswidrigkeit“, sagt Jatzko und gibt zu bedenken, dass die aktuelle Corona-Verordnung auch für Motorradfahrer gilt: Mehr als zwei Personen dürfen im öffentlichen Raum nicht zusammenkommen.

Auch die Stadt Schorndorf blitzt, in Abstimmung mit der Polizei, in unregelmäßigen Abständen auch am Wochenende an der Strecke und hat, um das Verkehrsaufkommen und gefahrene Geschwindigkeiten zu erfassen, ein Verkehrszählgerät aufgestellt. Ende der Woche sollen Ergebnisse vorliegen, dann werden, kündigt Erster Bürgermeister Edgar Hemmerich an, „weitere Maßnahmen ergriffen“.

Natürlich gibt es auf der Landesstraße 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten auch vernünftige Motorradfahrer, die hochtouriges und schnelles Fahren vermeiden. Ein Großteil lässt sich nach Beobachtung von Anwohnern und Waldspaziergängern aber nicht von der tierischen Schilder-Kampagne des Landratsamtes beeindrucken: Seit Beginn der Schönwetterphase rasen Motorradfahrer jeden Tag auf der Strecke hoch und runter. Foto: Schneider