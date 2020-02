Schorndorf Hermann: „Städte sollten im Kern autofrei werden“

Folglich brauche es auch in einem Auto(bauer)land wie Baden-Württemberg einen ökologischen Bewusstseinswandel und – ähnlich wie vor 100 Jahren – weitreichende Transformationsprozesse. Und bei denen, so Hermann, gehe es nicht nur darum, sich möglichst schnell vom Verbrennungsmotor zu verabschieden und auf wie auch immer angetriebene elektrifizierte Fahrzeuge umzusteigen – bei gleichzeitiger Sicherung der Arbeitsplätze, weshalb auch Aus- und Weiterbildung Teil eines Mobilitätskonzeptes sein müssten – , sondern auch um den viel stärker klimaneutralen Waren- und Menschentransport innerhalb der Städte und Kommunen.

"Die größte Herausforderung ist nicht der Stau, sondern der Klimawandel"

„Die Städte sollten im Kern autofrei werden“, sagte Winfried Hermann und verwies darauf, dass 50 Millionen Autos 250 Millionen fahrbare Sitze bedeuteten - bei 80 Millionen Einwohnern. Und oft bewegten zwei Tonnen Auto gerade mal 80 Kilogramm Lebendfleisch. „Nirgends gibt es so ein Überangebot“, sagte Hermann, für den die Zukunft in „Autos, die man nicht besitzen muss“, besteht. Und dann machten die teureren Elektroautos auch Sinn. Und was eine umweltfreundliche City-Logistik angeht, so könnte sich der Verkehrsminister vorstellen, dass die Warenlieferungen an bestimmten Orten zentral gebündelt und vor dort nachhaltig ausgeliefert werden – etwas mit Carry-Bikes oder stabilen.

„Die größte Herausforderung ist nicht der Stau, sondern der Klimawandel“, sagte der Minister, der dieser Gesellschaft 30 Jahre Zeit gibt, um zu einer nichtfossilen Mobilität zu kommen, und der erwartet, dass bis 2030 ein Drittel der Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben oder anderen nichtfossilen Brennstoffen unterwegs sind. Und: „Bis 2030 sollte jeder zweite Weg selbstaktiv zurückgelegt werden.“ Schließlich sei der Mensch anthropologisch gesehen ein Geher und Läufer und nicht ein Fahrer und Gefahrenwerdender, meinte Winfried Hermann mit Blick nicht zuletzt auch auf Wege zur Schule und zum Kindergarten.

ÖPNV muss bezahlbar und unkompliziert sein

Mobilität der Zukunft kann aber aus Sicht von Hermann nicht funktionieren, wenn es keinen funktionierenden Öffentlichen Personennahverkehr gibt. „Es kann nicht sein, dass große Konzerne nicht in der Lage sind, ausreichend Zugmaterial und Personal zur Verfügung zu stellen“, kritisierte der Verkehrsminister, der von der Bahn, egal, wer sie betreibt, erwartet, dass sie „zuverlässig, pünktlich, sauber und sicher“ unterwegs ist. Was das Personal betrifft, so verwies Winfried Hermann auf eine Initiative, Geflüchtete zu Lokführern auszubilden.

Voraussetzung für eine zunehmende Akzeptanz des ÖPNV sei aber auch, dass er bezahlbar und nicht zu kompliziert sei, sagte Hermann, der da den VVS nach der jüngsten Struktur- und Tarifreform aber auf einem guten Weg sieht. Er sei schon ein bisschen enttäuscht, dass einerseits die Tarife um ein Viertel günstiger geworden seien und dass andererseits bislang nur drei Prozent mehr Nutzer verzeichnet worden seien, bekannte der Minister.

„Wir müssen heute die Spuren legen für 2120, so wie vor 100 Jahren die Spuren bzw. die Gleise für heute gelegt worden sind“, sagte Hermann, ohne deshalb behaupten zu wollen, „dass Stuttgart 21 schon das Ende der Eisenbahngeschichte bedeutet“. Die besten Botschafter für eine nachhaltige Mobilität und damit auch eine nachhaltige Zukunft seien die Naturfreunde, meinte Winfried Hermann, denn „nur wer die Natur kennt, will sie erhalten, den anderen ist sie wurscht“. „Diese Generation muss es schaffen, von der klimazerstörenden Lebensweise wegzukommen“, sagte der Minister, aus dessen Sicht es nur zwei Möglichkeiten gibt: „Entweder wir gestalten Zukunft oder wir gucken zu, wie die Welt zugrunde geht.“