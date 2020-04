Schorndorf Herzenssache: Frauen nähen Kleider für Frühchen und Sternenkinder

Farbtupfer im sorgenbeladenen Klinikalltag

Später legte Sandra Schäfer selbst los und näht seither allerliebste Kleidung für Frühchen in den Größen 36/38, 40/42 und 44. Winzig kleine Schühchen, winzig kleine Bodys, die unten nicht geschlossen werden, damit die Kleinen im Krankenhaus ohne großes Tamtam zum MRT oder zu anderen Untersuchungen gebracht werden können. Etliche Krankenhäuser nehmen den freiwilligen Näherinnen regelmäßig Kleidung ab. „Schließlich ist es schon schlimm genug, wenn die Kinder im Krankenhaus sein müssen“, weiß Sandra Schäfer. „Wenn sie dann noch in viel zu großer Klinikkleidung stecken würden, wäre das alles ja noch viel furchtbarer.“ Und so verhilft sie mit großer Freude den Eltern zu kleinen Farbtupfern in einem Alltag, den sich keiner ausgesucht hat, der aber richtig viel Kraft kostet und oft monatelang andauert. „Dann ist wenigstens die Kleidung kindgerecht, wenn es schon die Umgebung absolut nicht ist.“ Die Kleider bleiben in der Klinik, werden dort gewaschen und an die entsprechenden Babys verteilt.

Anders sieht es bei der Kleidung für die Sternenkinder aus. „Da gebe ich mir auch immer besonders viel Mühe“, berichtet Sandra Schäfer. „Immerhin sind die Kleider, die sie bekommen, die einzigen, die sie je tragen werden. Da muss es schon besonders schön sein.“ Zusätzlich zu Body, Schühchen und Mützchen legen die Näherinnen dem Paket oft noch kleine Andenken bei. Beispielsweise ein Zweier-Set gehäkelter Schmetterlinge. Einer wird dem Kind mitgegeben, einen können die Eltern behalten. In die Einschlagdecken, die Sandra Schäfer außerdem häkelt, werden die Kinder bei der Verabschiedung eingewickelt, bevor die Eltern sie dann mit nach Hause nehmen – so gibt es etwas Warmes, Weiches, das hilft, wenn die Trauer stahlhart zuschlägt.