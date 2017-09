Schorndorf.

Die Immobilienmesse des Zeitungsverlags Waiblingen öffnet heute, Sonntag, 24. September, um 11 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Sowohl Kaufinteressenten als auch Verkäufer treffen dort auf kompetente Ansprechpartner. Rund 20 Aussteller präsentieren sich auf der Messe und es stehen zahlreiche Fachvorträge auf dem Programm. Die Immo-Messe findet dieses Mal in Schorndorf statt, weil das Bürgerzentrum in Waiblingen nach dem Brand noch nicht wieder für die Messe nutzbar ist.