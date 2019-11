Schorndorf Job & Karrieretage: Messe für Ausbildung, Weiterbildung und Vorankommen im Job

Ausbildung und Umschulung

Die eigene berufliche Zukunft von Anfang an erfolgreich zu gestalten ist oft gar nicht so einfach. Plötzlich soll man wissen, was man werden möchte. Im Angebotsdschungel an Ausbildungsrichtungen und Möglichkeiten, den Infoflyer und Broschüren bieten, fällt es oft schwer, den Überblick zu behalten und die passende Ausbildung zu finden. Besser ist es doch da, den zukünftigen Arbeitgeber persönlich kennenzulernen.

Im Beruf angekommen, wünschen sich dann viele neue Herausforderungen, Potenzial zur persönlichen Entfaltung und beruflichen Entwicklung. Oftmals hilft es bei einer Neuorientierung auch, den Beruf zu wechseln. Ob zukünftiger Azubi, Angestellte oder versierte Fachkraft – die ZVW-Messe „Job & Karrieretage“ bietet zahlreiche Chancen, sich gezielt über Angebote aus den Bereichen Ausbildung, Qualifizierung, Wiedereinstieg, Studienberatung oder Umschulung zu informieren. Interessierte können im direkten Gespräch zukünftige Kollegen zu Ausbildungsmöglichkeiten befragen, erste Kontakte knüpfen, sich berufliche Perspektiven aufzeigen lassen oder gleich aus konkreten Jobangeboten den richtigen finden. An der Jobwall gibt es zudem offene Stellen der ausstellenden Unternehmen zu entdecken.

Im Rahmenprogramm der Messe informieren Experten in zahlreichen Vorträgen kostenfrei über Tipps zum erfolgreichen Berufsstart, geben Hilfestellung für den Bewerbungsprozess oder zu persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten im Job.

Das Vortragsprogramm

Samstag, 10.30 Uhr: „Zukunftsbranchen: Chancen & Risiken für Auszubildende am Beispiel Online-Handel“, Referent: Alexander Mendler, heute-wohnen.de - Mendler Vertriebs GmbH.

11 Uhr: „Studienlandschaft in Baden-Württemberg“, Peter Klein, Arbeitsagentur Waiblingen.

11.30 Uhr: „Finanzierungsmöglichkeiten einer Weiterbildung“, Silvia Lipski, Arbeitsagentur Waiblingen.

13.30 Uhr: „Studienlandschaft in Baden-Württemberg“, Peter Klein, Arbeitsagentur Waiblingen.

14 Uhr: „Mehrwert durch Ausbildung bei Oskar Frech GmbH + Co. KG“, Cordula-Eva Bauer/Sarah Villforth, Oskar Frech.

14.30 Uhr: „Arbeitsmarkt - Blick in die Zukunft. Geht das überhaupt?“, Thomas Wittwer, Arbeitsagentur Stuttgart.

15 Uhr: „Freiwilligendienste im In- und Ausland“, Tobias Burgenmeister, Diakonisches Werk Württemberg.

15.30 Uhr: „Ausgelernt, was nun? Karriere mit Lehre – IHK-Aufstiegsfortbildungen“, Simone Stargardt, carriere & more private Akademie Südwest.

Info

Die ZVW-Messe „Job und Karrieretage“ in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf startet um 10 Uhr und geht bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.jobundkarrieretage.de