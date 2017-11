Schorndorf Job- und Karrieretage in der Künkelinhalle

In Winnenden wird ein Bäcker gesucht und auch ein Berufskraftfahrer. Bauleiter kann man in Urbach werden. Oder CNC-Dreher. Elektroniker in Waiblingen, Fachinformatiker in Stuttgart, Energieelektroniker in Rudersberg, Glaser in Berglen, Koch in Kernen und Friseur in Welzheim. Alles frei Stellen. Und es gibt noch viel mehr. Auch Exotisches. In Urbach zum Beispiel wird ein Löter gesucht. Und in Waiblingen ein Rohrschweißer. Und wer gerne die absichern will, die an und auf den Gleisen arbeiten, der kann sich nach Backnang wenden.

Jobmarktplatz auf der großen Bühne in der Künkelinhalle

Alle diese Stellen sind frei und wollen besetzt werden. Die Agentur für Arbeit hilft. Bei den Job- und Karrieretagen sogar direkt auf die Feststellung hin, dass das doch das Richtige für die Zukunft wäre. Der Jobmarktplatz auf der großen Bühne der Künkelinhalle in Schorndorf macht’s möglich. Die Berater geben die wichtigen Infos, die Ansprechpartner, vielleicht noch Alternativen. Wer schon eine Bewerbungsmappe dabei hat, darf sie vorlegen. Sie wird durchgeguckt und, wenn nötig, mit Verbesserungsvorschlägen versehen.

Wer keine Stelle, sondern erstmal eine Ausbildung sucht, ist an den Ständen im Saal an der richtigen Stelle. Hier, bei der Diakonie, der Stadt Schorndorf, dem Finanzamt, der Adolf Föhl GmbH, der Oskar Frech GmbH, bei Rauschenberger Catering, den Rems-Murr-Kliniken und wie sie alle heißen, wird um junge Menschen geworben. 26 Aussteller sind’s insgesamt. Duales Studium? Freiwilliges Soziales Jahr? Ausbildung? Alles möglich. Und nicht nur auf den altbekannten Pfaden. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Ausbildung zum Chemikant? Noch nie gehört? Dann mal bei Akzonobel vorbeischauen. Dieses Unternehmen stellt Lacke und Farben her. Weltweit, heißt’s von den jungen Leuten dort, seien sie die größten. Am Stand geht’s bunt zu. Auch Lacklaborant kann man dort werden. Das allerdings ist was für Forscher und Experimentierfreunde.

Die Leute gewinnen: Die Herausforderung für Unternehmen

Wer’s traditioneller mag, ist vielleicht bei der Firma Löffelhardt richtig. Hier werden Azubis fürs Kaufmännische, in der Lagerlogistik und bei den Kraftfahrern gesucht.

Man möge, sagt Ullrich Villinger, Geschäftsführer des Zeitungsverlags Waiblingen, an die Adresse aller Aussteller „die Leute einsammeln, für sich gewinnen“. Das, so stellte der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer fest, sei die „zentrale Herausforderung“ für Unternehmen.

Dass diese Herausforderung von Unternehmen und jungen Leuten immer wieder erfolgreich gemeistert wird, dafür ist der Schorndorfer David Kubica das beste Beispiel. Er steht am Stand von Erni Production. Werkzeugmechaniker lernt er bei dem Adelberger Unternehmen. Und diese Ausbildung hat er vor zwei Jahren aufgetan. In genau den gleichen Räumen, in denen er heute um neue Auszubildende wirbt. Er ist nämlich damals in die Künkelinhalle zu den Job- und Karrieretagen von Zeitungsverlag und Agentur für Arbeit gegangen.