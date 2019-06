Schorndorf Jugendcafé Hotspot feierlich eröffnet

Viel Zeit hätten sie aber auch in Werbung gesteckt, extra ein Logo gestaltet und Bierdeckel damit drucken lassen. Um andere Jugendliche zu erreichen, nutzen sie die sozialen Medien.

Öffnungszeiten und Social Media Mittwochs und donnerstags hat das Hotspot von 16 bis 19 Uhr, freitags von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag, 7. Juni, findet dort um 19 Uhr ein Konzert der Band Liebes Leben statt. In den sozialen Netzwerken sind das Hotspot und die Jugendinitiative auf Instagram (hotspot_jugendcafe) und auf Facebook (JIS - Jugendinitiative Schorndorf) vertreten. Das Hot-Spot-Team sucht noch mehr Verstärkung. Wer Fragen dazu hat, kann sich an die zuständige Jugendreferentin Anina Pallmann (anina.pallmann@ejw-schorndorf.de) wenden.

Jugendcafé soll feste Größe in Schorndorf werden

Die beiden jungen Männer haben eine kleine Präsentation erstellt und zeigen Bilder des Raumes vor der Umgestaltung. Bis vor etwa einem halben Jahr hatte der CVJM dort eine kleine Sporthalle. Nun ist in dem Raum nichts mehr davon zu erkennen. „Es ist schöner als die Cafés in der Stadt“, findet die 11-jährige Paulina, die mit ihren Freundinnen zur Eröffnung gekommen ist. Sie wollen in sich Zukunft hier treffen.

Zur Feier des Tages tritt auf der Palettenbühne eine Band des CVJM auf. Sie spielen mit Akustikgitarre und Geige „Irgendwas das bleibt“ von der Band Silbermond. Etwas Bleibendes soll auch in dem Café entstehen. Das Team der Jugendinitiative will mit dem Hotspot eine feste Größe in Schorndorf werden. Es soll der Ort sein, an dem sich die Jugend trifft. Auch wenn es dort alkoholfreie Getränke gibt, gehört zu dem Konzept, dass es keinen Bestellzwang gibt. „Die Jugendlichen dürfen einfach ihren Döner aus der Innenstadt hier essen“, erklärt Stefan Semjancuk. Es solle ein Freiraum für die Jugend sein.

Zur Eröffnung gibt es von der Stadt und vom CVJM Geschenke. Besonders spendabel gibt sich aber Stadtrat Klaus Dobler, der ankündigt, der Jugendinitiative eine Musikanlage zu spenden.

Noch nicht ganz am Ziel

Das ehrenamtliche Team ums Jugendcafé ist in den vergangenen Wochen gewachsen. Bereits 20 Jugendliche haben eine Hygieneschulung gemacht, damit sie hinter der Theke im Hotspot ehrenamtlich arbeiten dürfen. Kai Schwarz hofft aber, dass noch mehr dazukommen, damit der Betrieb vor Ort langfristig bestehen bleiben kann.

Die Gruppe ist aber noch nicht ganz am Ziel. Unter anderem wollen die Jugendlichen noch eine passende Webseite. Ironischerweise fehlt im Hotspot bislang ausgerechnet der Internetzugang. Stefan Semjancuk und Kai Schwarz setzen ihre Hoffnung in die zuständigen Techniker, sie sollen in den nächsten Tagen kommen.

Möglich gemacht haben das Jugendcafé unter anderem der CVJM und die Evangelische Kirche, die den Raum mietfrei zur Verfügung stellen. Die entstandenen Kosten, wie etwa für den Umbau, trägt die Stadt Schorndorf. Bezuschusst wurde das Projekt außerdem aus Fördertöpfen des Landes Baden-Württemberg.