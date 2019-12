Schorndorf Jugendlicher stiehlt Kindern den Geldbeutel

Die Vorfälle häufen sich

In den letzten Tagen häufen sich die Vorfälle im Zusammenhang mit kriminellen Jugendlichen rund um den Bahnhof Schorndorf. Ein Zusammenhang der Taten werde geprüft, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen. Das schließe auch den aktuellen Fall vom Dienstag mit ein.

Am Sonntag wurde einem 16-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S2 von einem jungen Mann das Handy gestohlen. Als der 16-Jährige diesen verfolgte, wurde er im Bereich des Bahnhofs von einem weiteren Täter mit Schlägen zu Boden gebracht. Dann traten zwei Personen mehrfach auf ihn ein. Die Polizei geht von insgesamt drei Tätern aus.

Am Donnerstag hatte ein Jugendlicher bei der Polizei angegeben, von drei Personen in der S-Bahn bedroht und körperlich angegangen worden zu sein. Zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger wurden anschließend festgenommen.

Am vergangenen Dienstag hatten Jugendliche in einer S2 am Schorndorfer Bahnhof versucht, einer 18-Jährigen das Handy zu entreißen. Bei den Tätern soll es sich um drei bis sechs Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.