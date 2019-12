Schorndorf Kickbox-Trainerin, Nummern-Girl, selbstbewusste Selbstverteidigerin

Sarah Klinge kann.

Ach so, Kickboxen kann sie auch. Auf Trainer-Niveau. In Giuseppe De Mitris Kickbox-Center in Schorndorf geht die 18-Jährige aus Schorndorf-Weiler seit Jahren ein und aus. Der mehrfache Kickbox-Weltmeister De Mitri war es auch, der die junge Frau überredet hat, dieses Nummern-Girl-Dings zu wagen. Nummern-Girls sind meist gut aussehende, wohlgeformte, junge Damen. Sehr zur Freude der überwiegend männlichen Zuschauer halten sie bei Box- oder Kickbox-Wettkämpfen zwischen den Runden eine Tafel hoch. Darauf steht, Runde wie viel gleich folgt. Es geht das Gerücht, niemand schaut auf die Tafel.

"Die ersten paar Runden bin ich richtig gestorben"

„Du guckst ein bisschen nett“, so beschreibt Sarah Klinge das Anforderungsprofil für den Nummern-Girl-Job. Sie hat das Metier vor kurzem bei einer Europameisterschaft in Winterbach beschnuppert. Nein, nicht im Bikini.