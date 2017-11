Schorndorf Kiga-Gebühren: SPD lässt nicht locker

Die Schorndorfer Genossen mussten sich allerdings auch Kritik gefallen lassen von einem Teil der Schorndorferinnen und Schorndorfer, mit denen sie ins Gespräch kamen. Kernstück dieser Kritik war nach den Worten des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Schorndorfer Gemeinderat, Thomas Berger, „warum wir nicht dem vermeintlichen Kompromissvorschlag der Grünen zugestimmt haben“. Die Formulierung „vermeintlich“ wählt Berger mit Absicht, denn: „Das ist für uns kein Kompromissvorschlag.“

Berger: SPD-Antrag betrifft 68 Prozent der Menschen

Warum? „20 Prozent der Kindergarteneltern in Schorndorf nutzen die Ganztages- oder die U3-Betreuung“. Auf diesen Personenkreis habe sich der Antrag der Grünen bezogen, sagt Berger. Der SPD-Antrag, die Kindergartengrundversorgung bis zu einem Bruttofamilieneinkommen von 60 000 Euro im Jahr gebührenfrei zu stellen, betreffe dagegen 68 Prozent der Menschen in Schorndorf. Daher stelle sich nach wie vor die Frage: „Wo ist hier der Schwerpunkt?“

Berger räumt allerdings auch Fehler ein. Es sei falsch gewesen, die Kindergartengebühren auf zwei Jahre beschließen zu lassen. Ein Jahr wäre besser gewesen. Wobei natürlich auch dann nicht klar gewesen wäre, ob der SPD-Antrag eine Mehrheit bekommen hätte. Berechtigt sei die Kritik auch in dem Punkt gewesen, dass „man mehr Zeit braucht, um andere zu überzeugen“.

Auch heute kann Berger mit dem Populismus-Vorwurf „gut leben“

Ein Blick in die Vergangenheit beweist das nach Ansicht des SPD-Fraktionschefs: Als er vor elf Jahren Schorndorfer Stadtrat wurde, gab es etwa 20 Ganztagesplätze, nämlich „den Wirbelwind und sonst nix“. Jetzt „steuern wir auf 50 Prozent zu“. Seinerzeit seien nur die SPD und die Grünen für Ganztagesplätze gewesen, „jetzt sind alle dafür“. Als die Sozialdemokraten damals den Ganztageskindergarten forderten, „wurde uns Populismus vorgeworfen“. Gleiches sei geschehen bei der Schulsozialarbeit. Allein deshalb kann Berger auch nach der Gemeinderatssitzung am Donnerstag vor einer Woche „mit dem Vorwurf des Populismus gut leben“.

"Gut, wenn man das Thema direkt anspricht und erklärt"

Als die SPDler am Samstag um 12 Uhr ihren Infostand abbauten, war Zufriedenheit in ihren Gesichtern zu erkennen. „Es war gut“, sagte Thomas Berger. Ebenfalls "gut“ fand es Stadträtin Heidi Rapp, und wurde konkret: „Es ist gut, wenn man das Thema direkt anspricht und es erklärt. Dann verstehen es die Leute auch.“ Allerdings sei’s schon so – und hier blickte Rapp zurück auf das Vorfeld der gemeinderätlichen Entscheidung –, dass sich „die, die es gebraucht hätten, gar nicht zu Wort gemeldet haben“. Leider, ist man geneigt zu sagen.

Ein „gewisses Grundmisstrauen gegenüber allem, was Politik ist“, hat Stadtrat Hans-Ulrich Schmid registriert. Entmutigt hat ihn das aber offensichtlich nicht, denn: „Wir haben seinerzeit Brettle gebohrt bei der Ganztagesbetreuung (hier verkniff sich der Sozialdemokrat einen Seitenhieb nicht: „Man könnte inzwischen ja meinen, die CDU hat sie erfunden“) und bei der Schulsozialarbeit.“ Und jetzt „bohren wir das Brettle bei den Kindergartengebühren auch“. Seiner Meinung nach waren die Elternproteste „berechtigt und werden aufgegriffen“. Zumindest von den Schorndorfer Sozialdemokraten.