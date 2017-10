Schorndorf Kiga-Gebühren werden erhöht

Schorndorf.

Dass Kindergartenkinder- und -eltern vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend noch einmal demonstriert haben, hat an der absehbaren Entscheidung des Gemeinderats, die Kinderbetreuungsgebühren vor allem im Krippen- und Ganztagesbereich spürbar zu erhöhen, genauso wenig etwas geändert wie der in der munteren Debatte von verschiedenen Seiten als populistisch kritisierte Antrag der SPD-Fraktion, Kindern aus Familien mit einem Bruttoeinkommen von maximal 60 000 Euro kommen in Kindergärten mit Regelbetrieb oder verlängerten Öffnungszeiten den gänzlich beitragsfreien Kindergartenbesuch zu ermöglichen. Was die Stadt rund eine Millionen mehr kosten würde und was durch eine von der SPD geforderte Rücknahme der 2013 beschlossenen Senkung der Gewerbesteuer bei weitem nicht zu kompensieren wäre.