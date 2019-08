Schorndorf Kinder im Wasser: Das müssen Eltern beachten

„Allzu oft sieht man Kleinkinder, wie sie unbeobachtet an der Wasserkante spielen“, weiß Timo Ratzek von der Schorndorfer DLRG. „Oft lassen sich die Aufsichtspersonen auch leicht ablenken“. Klar, im Freibad gibt’s viel zu gucken, da lassen die Eltern auch mal ihren Blick schweifen. Allerdings ist es sehr gefährlich, wenn Kinder, die nicht schwimmen können, am Wasser nicht permanent beaufsichtigt werden. Innerhalb von wenigen Minuten kann sich ein herrlicher Sommertag am kühlenden Nass in den schlimmsten Albtraum verwandeln.

Drum Ratzeks Rat: Zuallererst sollte eine Schwimmhilfe an die Kinderarme. Auf die könne man sich aber keinesfalls verlassen. Da würde man sich in trügerischer Sicherheit wähnen. Immerhin sollen auch schon Schwimmflügel geplatzt sein. Strecken die Kleinen die Arme in die Höhe, könnten die Schwimmhilfen außerdem abrutschen. Dennoch, verliert das Kind im Wasser den Halt, bieten Schwimmflügel und Co. doch einen gewissen Schutz. Wer sein Kind dann stets im Blick hat, kann sofort eingreifen, bevor es versinkt.

Und was tun, wenn ein Kind doch einmal unter Wasser gerät? Klar, so schnell wie möglich rausziehen. Das gebiete einem ja der gesunde Menschenverstand. Danach sei es wichtig, das Kind zu beobachten. War es wirklich nur kurz unter Wasser und verhält es sich in den kommenden Stunden unauffällig, ist auch davon auszugehen, dass alles in Ordnung ist.