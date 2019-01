Schorndorf Kindergärten werden nicht beitragsfrei

„Wir sollten zumindest mal über den Einstieg in die Gebührenfreiheit reden“, begründete SPD-Fraktionschef Thomas Berger den modifizierten Antrag seiner Fraktion, von dem er sich auch versprach, dass das Thema Gebührenfreiheit im Rahmen der nächsten Kindergartenbedarfsplanung und in der für 2020 geplanten Haushaltsstrukturkommission weiterverfolgt werden kann.

Beutel: Eltern zahlen gerne, wenn die Qualität stimmt

Aus Sicht von CDU-Fraktionschef Hermann Beutel, dessen Fraktion gemeinsam mit der FDP/FW-Fraktion für die Ablehnung des Verweisungsantrags sorgte, ist das SPD-Argument, dass Bildung grundsätzlich nichts kosten dürfe, auf die Kindergärten deshalb nicht anwendbar, weil sie halt nicht nur reine Bildungs-, sondern auch Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen seien. „Wir sollten uns stärker auf die Qualität des Angebots und auf die Personalausstattung fokussieren“, meinte Beutel. Er ist überzeugt, dass die Eltern für den Besuch des Kindergartens „gerne zahlen, wenn die Qualität stimmt“. Ein Ansatz, der darauf abziele, dass einer wie sein Fraktionskollege, der Rechtsanwalt Dr. Max Klinger, keine Kindergartengebühren mehr bezahle, sei der absolut falsche, meinte der CDU-Fraktionschef. Er glaubt genau zu wissen, was von der SPD-Fraktion als Nächstes kommen würde: der Antrag auf komplette Abschaffung der Kinderbetreuungsgebühren. „Eine Verweisung bringt nichts, weil wir die Diskussion jetzt in aller Ausführlichkeit geführt haben“, erklärte Beutel das Thema Gebührenfreiheit zunächst einmal für beendet.

SPD-Stadtrat: Nicht die Pflege gegen Kinderbetreuung ausspielen

Oberbürgermeister Matthias Klopfer lehnt den Einstieg in die Gebührenfreiheit in Übereinstimmung mit dem Städtetag und dem Kultusministerium ebenfalls ab. Er ist jedoch davon überzeugt, dass das Thema schon bei der nächsten Kindergartenbedarfsplanung wieder hochkommt. Auch Gerhard Nickel und seine FDP/FW-Fraktion („Wir dürfen doch auch einmal mit der CDU kuscheln“) wollen in nächster Zeit nichts mehr von Beitragsfreiheit hören. Zumal es andere Bereiche wie etwa die Pflege gebe, bei denen die Kommunen in den nächsten Jahren stark gefordert seien. "Wir sollten nicht die Pflege gegen die Kinderbetreuung ausspielen“, kritisierte daraufhin SPD-Stadtrat Tim Schopf. Das wiederum wollte der Oberbürgermeister nicht unkommentiert stehenlassen. „Aber alles muss finanziert werden, und deshalb müssen Prioritäten gesetzt werden“, gab er Nickel mehr recht als Schopf, der zuvor bedauernd und mit Blick auf die CDU- und die FDP/FW-Fraktion in weiser Voraussicht zutreffend festgestellt hatte: „Egal, wie wir unseren Antrag stellen: Recht machen können wir es euch sowieso nicht.“

Unterstützung für die SPD-Fraktion – nicht was die Beitragsfreiheit, aber was die Verweisung in den Verwaltungs- und Sozialausschuss betrifft – gab’s lediglich von den Grünen. Der SPD-Antrag gehe in die richtige Richtung, befand Grünen-Fraktionschefin Andrea Sieber, für die sich in diesem Zusammenhang aber auch gleich die Frage stellen würde, ob nicht das alte Familienbild zementiert werde, wenn über Beitragsfreiheit nur bei den über Dreijährigen nachgedacht werde. Gegen einen konkreten Einstieg in die Betreuungsfreiheit spricht aus Sicht von Andrea Sieber derzeit aber auch, dass die Betreuungsquote im Kindergarten trotz der Gebührenpflicht sehr hoch ist (um die 95 Prozent). Und das, obwohl es sich letztendlich um ein freiwilliges Angebot handle.