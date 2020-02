Schorndorf Kinomogul Lochmann baut eine Markthalle plus

Die Entscheidung, ob er das Projekt tatsächlich mit dem Büro Stammler Architekten realisiert, will Heinz Lochmann zeitnah treffen, damit sich die Planer zügig ans Baugesuch machen können. Baubeginn solle, so sich seine laufenden Projekte wie geplant abwickeln ließen, 2021 sein, sagte Heinz Lochmann, der mit Blick auf die auch vom Oberbürgermeister noch einmal in Erinnerung gerufene Diskussion um einen möglichen „Bücher-Bahnhof“, der alternativ zum dann beschlossenen Bücherei-Standort auf dem Archivplatz im Gespräch war, feststellte, dass er grundsätzlich auch mit einem Bücher-Bahnhof keine Probleme gehabt hätte. Davon abgesehen freilich, dass er, wenn an dieser Stelle jemand anders gebaut hätte, keinen Zugriff mehr auf die Parkplätze gehabt hätte, auf die er wegen seines Kinos auf der anderen Straßenseite so dringend angewiesen sei. Im Übrigen, so Lochmann, sei so ein Architektenwettbewerb für ihn eine total neue, gleichwohl aber durchaus spannende Erfahrung gewesen.

Ziel ist nicht, mit der Markthalle den Wochenmarkt zu ersetzen

Von einem „ganz wichtigen Zukunftsprojekt für die Stadt“ sprach mit Blick auf das, was auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs passieren soll, Oberbürgermeister Matthias Klopfer und beantwortete seine Frage, was Lebensqualität ausmacht, gleich selbst: „Ein Ort, wo man sich trifft, wo man einen Espresso oder ein Glas Wein trinken kann“. Es sei schön, dass Heinz Lochmann von Anfang an an das Projekt Markthalle geglaubt habe – „so wie er auch in unsicheren Zeiten an die Zukunft des Kinos geglaubt hat“, sagte Klopfer, für den bei diesem Vorhaben die Architektur nur die eine Seite der Medaille ist. Denn genauso wichtig seien diejenigen, die so ein Gebäude mit Leben erfüllten. Was den Stammler-Entwurf angeht, so zeigte sich der Oberbürgermeister beeindruckt, wie es gelungen sei, die traditionell und klassisch anmutende Markthalle mit moderner Architektur zu kombinieren und eine Lösung zu finden, die nicht nur zur Stadt, sondern auch zur viel frequentierten Bahn hin als eine besondere Adresse wahrgenommen werde. Das Votum in der Jury für diesen Entwurf sei jedenfalls einstimmig gewesen, sagte Matthias Klopfer, der nicht nur, aber auch aus diesem Projekt die Schlussfolgerung ableitet, dass Schorndorf „alle Chancen auf eine gute Zukunft“ hat. Auf Nachfrage machte Klopfer deutlich, dass die Stadt mit der Markthalle keinesfalls das Ziel verfolge, den Wochenmarkt zu ersetzen. Im Gegenteil: „Wir arbeiten derzeit intensiv an der Zukunft des Wochenmarktes.“