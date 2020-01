Schorndorf Kiosk- und Kneipenbetreiber kritisieren Bon-Pflicht

Theoretisch dürften Händler die Belege ihren Kunden auch elektronisch zur Verfügung stellen. Also beispielsweise per Mail an ihre Kunden schicken, doch praktiziert wird das bislang kaum.

Annette Mutter schätzt, dass rund 300 Kunden am Tag kommen, jedem von ihnen muss sie jetzt einen Kassenzettel mitgeben. „Ich halte nichts davon“, sagt sie. Die Kioskbetreiberin erzählt von Schülerinnen und Schülern, die für Beträge zwischen zehn und 50 Cent Süßigkeiten kaufen. Selbst ihnen müsse sie nun einen Beleg aus der Kasse lassen. Sie macht darauf aufmerksam, dass die Zettel nicht einmal in den normalen Papiermüll dürften, sondern extra in der schwarzen Tonne entsorgt werden müssen. Sie haben eine spezielle Beschichtung. Auch aus umweltpolitischer Sicht sei die Regelung deshalb fragwürdig.