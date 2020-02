Schorndorf Kita-Platzvergabe: Eltern üben Kritik

Allerdings gebe es nun beim Anbieter technische Störungen, so dass aktuell kein Versand möglich sei. Seit dem 14. Februar bestehe die Störung. Genau seit dem Tag, an dem die Stadt in den Sozialen Netzwerken die Schorndorfer darüber informiert hatte, dass der Versand der Zusagen nun gestartet sei. Markus Weiß allerdings ist davon überzeugt, dass Schorndorf trotz aller internen Verzögerungen im Vergleich zu anderen Kommunen recht frühzeitig mit den Informationen zu den Kita-Plätzen dran ist.

"Es gibt einfach zu wenige Plätze"

Bei allem Verständnis für Personalmangel und Krankheitsfälle – Gesamtelternbeiratsvorsitzender Fischer bleibt dabei: „Es gibt einfach zu wenige Plätze.“ Das im Übrigen sieht Tim Schopf, SPD-Stadtrat und Leiter des Awo-Kinderhauses Purzelbaum, genauso. „Wir sind sehenden Auges in die Situation hineingeschlittert.“ Und die Plätze, die vorhanden seien, würden einfach nach Liste aufgefüllt. Das Ergebnis: In einer seiner Krippengruppen sind auf diese Weise neun Jungs und ein Mädchen zusammengewürfelt worden. „Das würde ich als Pädagoge so nicht machen“, erklärt er.

Um besser als Pädagoge arbeiten zu können, brauche es aber mehr Erzieher. Dafür müsse man mehr ausbilden und bessere Rahmenbedingungen schaffen. Leitungen müssten besser freigestellt werden. Allein die Eröffnung neuer Kitas – wie es in Schorndorf jetzt in Haubersbronn und bald im Störerweg passiere – helfe da nicht weiter. Es sei das Personal, das fehle. Jeder Neubau schöpfe schließlich Erzieherinnen und Erzieher aus bestehenden Einrichtungen ab.

Das Programm Little Bird findet Schopf an sich nicht wirklich schlecht. Er habe damit immer gut arbeiten können. Wenn er auch sehe, dass das Programm den Einrichtungsleitungen die Möglichkeiten nehme, selbst in die Belegung der Kindergärten oder Kitas einzugreifen.

Das führt an manchen Stellen durchaus zu Problemen, wie auch uns im Rahmen der Recherchen zu Ohren gekommen ist. Dies unter anderem deshalb, weil pädagogische Konzepte angesichts der Knappheit an Betreuungsplätzen keine Rolle mehr spielen können.

Kritik an der Bevorzugung von Stadtbediensteten

Gesamtelternbeiratsvorsitzender Thomas Fischer weiß, dass die Eltern das Programm aber noch aus einem weiteren Grund kritisieren. Viele, und auch er, halten das Punktesystem, nach dem die Betreuungsplätze vergeben werden, für ungerecht. So kritisiert er, dass Mitarbeiter der Stadt Extra-Punkte bekommen, die ihnen Vorteile bei der Platzvergabe verschaffen. Das hält er sogar für nicht rechtens: „Ein Unternehmen kann das bei seinem Betriebskindergarten machen, aber hier geht es ja um Steuergelder“, ärgert er sich. Zudem bemängelten die Eltern auch hier die fehlende Transparenz. Keiner wisse seinen eigenen Punktewert.

Markus Weiß von der Stadt Schorndorf rechtfertigt das System. Es sei für die interne Organisation erarbeitet worden. Damit solle, sofern mehr Betreuungswünsche auf einen Platz in einer speziellen Einrichtung kommen, entschieden werden können, welches Kind den Vorzug erhalte. „Sollte dann in der ersten Wunscheinrichtung kein Platz mehr möglich sein, dann werden wir bei der Prio-2- oder Prio-3-Einrichtung schauen, das Kind unterzubringen. Sollten die Familien keine weiteren Einrichtungen angeben, dann werden wir der Familie einen Platz aufgrund ihres gemeldeten Betreuungsumfangs auf der Gemarkung Schorndorf anbieten“, lautet die offizielle Erklärung.

Und zum Kritikpunkt der Extrapunkte für Mitarbeiter gibt Weiß an, dass Mitarbeiter der Verwaltung, der Stadtwerke und der Zentralen Dienste tatsächlich die gleiche Punktzahl angerechnet bekommen wie in Schorndorf wohnende Eltern, sofern sie auswärts leben. Wohnen diese Mitarbeiter ohnehin in der Daimlerstadt, gebe es keine Extrapunkte.

Allerdings habe eine solche Punktevergabe echten Seltenheitswert. Die meisten Mitarbeiter würden sich trotzdem nach wohnortnahen Betreuungseinrichtungen umsehen.