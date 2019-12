Schorndorf Klopfer schließt VfB-Kapitel ab und wünscht „Alles Gute“

Und bis dahin stellen sich nach Klopfers Einschätzung zwei Fragen. Die erste: „Was will der neue Präsident reißen bis dahin?“ Die zweite: „Was passiert, wenn der VfB nicht aufgestiegen ist?“ Die Debatten, die es dann geben könnte, will sich Matthias Klopfer noch gar nicht vorstellen. Siehe Wolfgang Dietrich. Dass die Mitglieder dem die Entlastung für 2018 verwehrt haben, findet der Oberbürgermeister „einfach unprofessionell“ (wie so manches andere beim VfB). Seine Erklärung für diesen „Denkzettel“: „Da haben manche Mitglieder in ihren Köpfen einiges durcheinandergebracht.“

Mehrere Gründe für den Rückzug

Auch rückblickend bezeichnet Matthias Klopfer seine Entscheidung, von seiner Präsidentschaftskandidatur zurückzutreten, als richtig. Private Gründen („Meinen Eltern ging’s zu der Zeit nicht besonders gut“) hätten genauso eine Rolle gespielt wie der Wunsch, auf jeden Fall Oberbürgermeister in Schorndorf bleiben zu wollen. Und diesem Wunsch entgegengestanden habe eine extrem hohe Anspruchshaltung des Vereinsbeirats, was den von einem Präsidenten zu erbringenden zeitlichen Aufwand angeht. Fünf halbe Tage und das ganze Wochenende seien da an Einsatz für den VfB erwartet worden, und das, so Klopfer, sei erstens nicht mit einem Ehrenamt vereinbar und sei zweitens auch gar nicht notwendig, wenn man einen starken Vorstandsvorsitzenden habe.

Apropos Hitzelsberger: Dass der Aufsichtsrat mit dessen Berufung nicht die paar Wochen bis zur Wahl des Präsidenten abgewartet habe, sei der inhaltlich stärkste Grund für seinen Rückzug gewesen. „Das war eine reine Machtdemonstration“, die gleich zu Konflikten geführt hätte, und dafür sei ihm seine Lebenszeit zu schade, sagt Klopfer, der aber auch im Gespräch mit dem achtköpfigen Vereinsbeirat gemerkt hat, „dass es vom Umgang her nicht passt – weder von den Funktionären zu mir noch umgekehrt“.

„Eine Mitgliederversammlung ist eine Mitgliederversammlung“

„Eine Mitgliederversammlung ist eine Mitgliederversammlung“, fasst Matthias Klopfer seine weitgehend ernüchternden Erfahrungen vom Sonntagnachmittag zusammen. Und zu denen gehört auch der Auftritt der Dauer-Bürgermeisterkandidatin Fridi Miller, die in einer fünfminütigen Rede ihren anschließend abgeschmetterten Antrag begründet hat, wonach künftig auch Kinder ab sieben Jahren, die als Mitglieder eingetragen sind, stimmberechtigt sein sollten. Der VfB als Kindergarten – für manche wär’s nur die formale Bestätigung dessen, wofür sie ihn ohnehin halten.