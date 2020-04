Schorndorf "Kreisel des Grauens" soll noch aufblühen

Schorndorf.

Seit einem Jahr sind Schottergärten in Schorndorf verboten. Nicht generell, aber in neuen Bebauungsplänen soll ein entsprechender Passus solche unansehnlichen Flächen auf privaten Grundstücksflächen verhindern. Damit will die Stadt, so argumentierte Oberbürgermeister Matthias Klopfer im Frühjahr 2019 im Technischen Ausschuss, einer „dramatischen Verschlechterung des Stadtbildes“ entgegenwirken. Dass jetzt ausgerechnet auf dem Kreisel am Schillerplatz ein solcher „Garten des Grauens“ entstanden ist, verlangt nach einer Erklärung.