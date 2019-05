Schorndorf Kritik an zentraler Kindergartenplatzvergabe

Diese Übergangszeit, in der die Bescheide zum Teil noch länger auf sich warten lassen, weckt Unsicherheiten bei den Eltern, die mit der zentralen Platzvergabe sowieso nicht glücklich sind und stellenweise den Eindruck haben, es ginge der Stadt nicht um das Kindeswohl, sondern nur noch um die Zahlen. In Schornbach waren zuletzt mehr als 25 Mütter und Väter bei der Ortschaftsratssitzung, in der es um die Kindergartenbedarfsplanung ging. Dass ihre Kinder nicht mehr automatisch in einer Schornbacher Einrichtung einen Platz finden, sondern gegebenenfalls mit Kindern aus der Kernstadt oder anderen Teilorten konkurrieren, ist für sie nicht akzeptabel.

U-3-Platz kostet 25 000 Euro, ein Ü-3-Platz 15 000 Euro im Jahr

Der Wunsch nach einer wohnortnahen Versorgung hat für Markus Weiß, Fachbereichsleiter Kindertagesstätten, aber auch seine Tücken: Schließlich ermögliche das Wunsch- und Wahlrecht Eltern, auch spezielle pädagogische Profile zu suchen. „Wenn jedoch alle in den Waldkindergarten wollen, der sicher nicht für alle wohnortnah ist, steht gegebenenfalls eine Einrichtung vor Ort leer.“ Und das kann die Stadt teuer zu stehen kommen: Ein U-3-Platz kostet etwa 25 000 Euro im Jahr, ein Ü-3-Platz an die 15 000 Euro. Noch teurer wäre es, wenn in einer Einrichtung alle Betreuungsumfänge – von 21 bis 52 Stunden – vorgehalten werden müssten.

Der Wunsch, dass Geschwisterkinder in der gleichen Einrichtung unterkommen, soll bei „Little Bird“ künftig über ein Punktesystem berücksichtigt werden – genauso wie Alleinerziehende und Berufstätige bei der Platzvergabe bessere Karten haben sollen. Einen gesetzlichen Anspruch, führt Weiß aus, gibt es dafür jedoch nicht – „und gab es auch vorher nicht“. Wesentlich, betont er, ist darum die rechtzeitige Anmeldung. Und er kann beruhigen: „Ein Durchwachsen vom U-3- in den Ü-3-Bereich ist garantiert.“ Tatsächlich, weiß Gesamtelternbeiratsvorsitzende Sabrina Vivas, war es aber bisher gang und gäbe, dass die Kindergartenleiterinnen für Geschwisterkinder einen Platz frei gehalten haben.

Um planen zu können, hat die Stadt im Dezember 2018 bei den Eltern, die Bedarf an einem Krippen- oder Ganztagsplatz angemeldet haben, die Beschäftigungsumfänge abgefragt. Der Hintergrund: Eltern, die nicht zu einem gewissen Grad berufstätig sind, haben keinen Anspruch auf einen solchen Betreuungsplatz. Solche Abfragen, kündigt Weiß an, wird es auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen geben, „da die bedarfsgerechte Versorgung im Fokus steht“. In diesem Jahr wurden auch alle Eltern von unter dreijährigen Kindern angeschrieben, künftig soll das sogar bereits wenige Wochen nach der Geburt ihres Kindes geschehen, um Eltern dafür zu sensibilisieren, sich rechtzeitig um einen Kita-Platz zu kümmern und um „Little Bird“ zu erklären.