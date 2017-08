Schorndorf Kurioser Auffahrunfall: Lkw schleppt Golf 100 Meter weiter

Schorndorf.

Ein 85-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 15.15 Uhr die B 29 in Richtung Stuttgart, als er nach dem Sünchentunnel vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen Lkw auffuhr. Sein Auto hakte dabei in der Heckstoßstange des Lastwagens ein, dessen Fahrer den Unfall zunächst nicht bemerkte und den Pkw etwa 100 Meter weiter schleppte.