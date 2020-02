Schorndorf Lebensgefährtin gewürgt: Mann wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

Es war am 1. Januar 2019. Das unverheiratete Paar aus einer Remstalgemeinde hatte mit seinen beiden kleinen Kindern Silvester bei einer Bekannten in Freiburg verbracht. Am Neujahrsmorgen kam es dann nach Missverständnissen und einer eh gereizten Atmosphäre zwischen Faustino L. und Katharina B. (Namen geändert) zur Eskalation. Kurz vor der Weiterfahrt in den Schwarzwald. Im Auto.

Der aus Lateinamerika stammende 47-Jährige schilderte den Vorfall in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung. Danach sei seine Lebensgefährtin an diesem Morgen ausgerastet. Hätte immer wieder die Wagentür auf- und zugeschlagen und geschrien. Um sie runterzuholen, habe er sie am Revers gefasst und geschüttelt.