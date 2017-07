Schorndorf Bilanz-Pressekonferenz zu den SchoWo-Krawallen

Schorndorf.

Mit Klauen und Zähnen hat Polizeipräsident Roland Eisele bei der Pressekonferenz am Donnerstag die sonntägliche Pressemitteilung zu den „Gewaltexzessen“ rund um die SchoWo verteidigt und für den „mediallen Ausnahmezustand“ (OB Klopfer) eine von dpa ausgelöste „Missinterpretation“ verantwortlich gemacht. Der Oberbürgermeister teilte diese Einschätzung nicht: „Man hätte aus professioneller Sicht ahnen können, was aus dieser Pressemitteilung wird“, sagte Klopfer an die Adresse der Polizei.