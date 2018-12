Schorndorf.

Polizeibeamte wurden am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen. In einer Wohnung in der Olgastraße fanden die Beamten einen 82-jährigen Mann vor, welcher ohne erkennbare Lebenszeichen neben seinem Bett lag. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte schafften es die eingesetzten Beamten, den Mann wiederzubeleben. Er wurde anschließend in eine Klinik verbracht.